Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 38-jähriger Gelsenkirchener am vergangenen Freitagmorgen, 15.03.2019, schwer verletzt. Den Polizeibeamten, die ihn um 05.33 Uhr morgens stark blutend an einer Bushaltestelle auf der Schaffrathstraße in Beckhausen fanden, sagte er, er könne sich nicht erinnern, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann auf der Horster Straße in Buer gestürzt und dann schwer verletzt zu Fuß von dort in Richtung Beckhausen gelaufen war. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogen- und Alkoholtest verlief negativ.

