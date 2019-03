Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geschwindigkeitsüberwachung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Einen traurigen Geschwindigkeitsrekord hat ein 30-jähriger Gelsenkirchener am 17.03.2019, um 16.58 Uhr, aufgestellt. Die Polizei führte auf der Kurt-Schumacher-Straße/Berliner Brücke in Fahrtrichtung Buer in der Zeit von 15.40 Uhr bis 17.25 Uhr Lasermessungen durch. Der 30-jährige Autofahrer war mit 96 km/h bei vorgeschriebenen 50 km/h unterwegs - nach Abzug des Toleranzwertes ganze 43 km/h zu schnell. Zwei weitere Autofahrer aus Gelsenkirchen überschritten die zulässige Geschwindigkeit um 32 und 33 km/h. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Zudem müssen alle mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

