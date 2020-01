Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall

Ginsweiler (ots)

An geparktes Fahrzeug gefahren. Am späten Samstagabend kam es in Ginsweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße, als er mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug kollidierte. Aufgrund der Witterungsbedingungen befand sich auf der Fahrbahn bereits eine leichte Reifglätte. Zudem konnten auf dem Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers abgefahrene Sommerreifen festgestellt werden.

