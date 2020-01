Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Herschweiler-Pettersheim, Wallheckstraße, Außenspiegel abgefahren.

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Samstag, 18.01.2020 um 11:35 Uhr, kam es in der Wallheckstraße in HP zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte dort seinen PKW zum Parken ab. Kurze Zeit später hörte er einen Knall und begab sich auf die Straße. Hier wurde ein weißer Transporter mit vermutlich bulgarischem Kennzeichen erkannt, der den Schaden verursacht haben soll. Der Fahrer dieses Transporters hielt kurz an, gab dann laut Geschädigtem Gas und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Leider konnte der Zeuge das Kennzeichen nicht ablesen. Eine Personenbeschreibung des Unfallfahrers war ihm auch nicht möglich. Beim beschädigten PKW wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgerissen.

Hat jemand diesbezüglich Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

