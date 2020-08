FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Ölspur im Kreisverkehr

Freiwillige Feuerwehr Werne

TH_1 - LZ1 - Ölspur im Kreisverkehr

Werne

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Samstagmorgen um 09:31 Uhr per Meldeempfänger zu einer Ölspur in den Kreisverkehr Wahrbrink / Raiffeisenstraße in Werne alarmiert. Der Alarmierungstext im Meldeempfänger lautete: "TH_1 - Ölspur im Kreisverkehr". Bereits auf der Anfahrt zu dem besagten Kreisverkehr wurde der Rüstwagen noch im städtischen Bereich fündig. Auf der Kreuzung Südring / Lüner Straße / Berliner Straße in Richtung Lünen war eine starke Verunreinigung durch Diesel ersichtlich. Das zweite Einsatzfahrzeug fuhr weiter in Richtung des Kreisverkehrs Lüner Straße / Lippestraße, da auch dort eine glatte Dieselspur diesen verunreinigte. Die Fahrzeuge teilten sich auf um diese zwei Einsatzstellen parallel zu sichern und den eigentlich gemeldeten Einsatzort zu erkunden. Jeweils in Linkskurven muss das mutmaßliche Verursacherfahrzeug Diesel aus seinem Tank verloren haben. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde die Ölspur durch die ehrenamtlichen Kräfte abgestreut und das verunreinigte Bindemittel mittels Besen und Schaufel wieder aufgenommen. Die Erkundung im Bereich Wahrbrink blieb erfolglos, ebenso die Kontrolle der Stadtgrenze in Richtung Lünen. Um die Verkehrsteilnehmer zu warnen wurden Warnschilder jeweils vor den Kurven aufgestellt. Es waren 8 freiwillige Kräfte mit drei Fahrzeugen [Rüstwagen 1-RW-1, Hilfeleistungslöschfahrzeug 1-HLF20-1 und Gerätewagen Logistik 1-GW-L-1] im Einsatz. Nachdem an der Wache gegen 11 Uhr das Ölbindemittel wieder aufgefüllt worden war, konnte der Leistelle in Unna Einsatzende gemeldet werden. Negativer Höhepunkt dieses Einsatzes war leider ein uneinsichtiger Kradfahrer. Dieser fuhr trotz der Absperrungen in den verschmutzten Kreuzungsbereich der Kreuzung Südring / Lüner Straße. Als dieser auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, verließ er mit verbalen Beleidigungen den Einsatzkräften gegenüber die Einsatzstelle.

