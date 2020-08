Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet

Mehlingen (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag wurde aus einem verschlossenen Auto eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug stand zwischen 16:35 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich des Sportparks Rote Teufel, in der Werner-Liebrich-Straße, als ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Beifahrerseite zum Platzen brachte und aus dem Fahrzeug eine Handtasche entwendete. Unter Umständen kommt ein Mountainbike-Fahrer als Täter in Frage, der sich zur Tatzeit in der Nähe der Örtlichkeit aufhielt. Dieser sei ca. 25 bis 30 Jahre alt, habe eine sportliche Figur und trug einen Rucksack. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631/369-2620, bzw. kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen. |pvd

