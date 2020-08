Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Zeugen für Brandlegung gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sah ein vorbeifahrender Mann lodernde Flammen hinter der Bushaltestelle "Liemer Grund" an der Herforder Straße. Dieser wendete gegen 3 Uhr sein Fahrzeug und fand hinter der Haltestelle ein weißes Fahrrad vor, dessen Gepäckträgertasche brannte. Der Mann löschte das Feuer und rief die Polizei an. Im Bereich des Tatortes stellten die Beamten einen 19-jährigen fest, der als Tatverdächtiger für die Brandstiftung in Betracht kommt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

