Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbiss.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür eines Imbisses an der Sprottauer Straße auf. Der Imbiss befindet sich auf dem Kundenparkplatz des LIDL-Marktes. Der Sachschaden blieb gering. Beute konnten die Einbrecher nicht machen. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

