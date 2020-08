Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Lippe (ots)

(sb) Am Samstag, den 22.08.20, um 15:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Fahrrad die Richthofenstraße stadtauswärts. Eine 48-jährige Detmolderin befuhr mit ihrem Pkw die Richthofenstraße in gleicher Richtung. Die Frau leitete den Überholvorgang ein und war bereits neben dem Fahrradfahrer. In diesem Moment machte der Radfahrer eine Lenkbewegung nach links und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

