Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Lippe (ots)

(sb) Am Freitag, den 21.08.20, gegen 19:24 Uhr spielte ein 4-jähriger Junge in einem Pkw, welcher auf einer Hofeinfahrt an der Talstraße geparkt war. Der Pkw setzte sich plötzlich in Bewegung und rollte Richtung Straße. Der Junge kletterte aus dem Fahrzeug und versuchte es noch anzuhalten. Dieses gelang ihm jedoch nicht und er kam zu Fall. Hierbei verletzte sich das Kind leicht und wurde mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär aufgenommen wurde. Der Pkw kam auf der Straße zum Stehen. Der Vorfall wurde von einer bislang unbekannten Frau beobachtet, welche den Jungen auch zu seiner Mutter brachte. Die Frau wird gebeten sich mit der Direktion Verkehr der KPB Lippe bezüglich ihrer Zeugenaussage unter 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

