Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall.

Lippe (ots)

Aus Unachtsamkeit kam am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Renault-Fahrer von der Höxterstraße ab und landete im Graben. Gegen 16:20 Uhr geriet er zunächst auf den der Straße angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Versuch das Fahrzeug abzufangen, schleuderte der Renault in den Straßengraben. Der 35-Jährige aus Bad Lippspringe verletzte sich dabei leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. An dem Renault, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1,500 Euro.

