Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bundesstraße wird wegen Demo etwa 2 Stunden gesperrt.

Lippe (ots)

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung wird die B239 am kommenden Sonntag (30.08.2020) in einem Teilbereich für etwa 2 Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Diese Sperrung betrifft die Lagesche Straße, zwischen der Klingenbergstraße und der Westerfeldstraße, in einem Zeitraum von zirka 12 Uhr bis 14 Uhr.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell