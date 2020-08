Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Enkeltrick und falsche Polizisten.

Lippe (ots)

Am (heutigen) Freitag sind wieder Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten verstärkt am Telefon aktiv. Der Polizei wurden bereits zahlreiche Versuche aus dem Kreisgebiet gemeldet, bei denen die Betrüger - vor allem ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger - um ihr Erspartes bringen wollen. Der Polizei ist bislang noch kein Fall bekanntgeworden, bei denen die Täter ihr Ziel erreicht haben. Damit das so bleibt, haben wir einige Tipps für Sie:

Polizeibeamte fragen niemals am Telefon nach Vermögens- oder Wertgegenständen

Geben Sie niemals am Telefon Auskunft, ob Sie Wertgegenstände oder Bargeld zuhause haben

Legen Sie sofort auf, wenn Sie jemand danach fragt

Rufen vermeintliche Angehörige von Ihnen an, so beenden Sie das Gespräch und rufen Sie ihrerseits die Ihnen bekannten Rufnummern an

Im Zweifel rufen Sie bitte die 110 der Polizei an!

Ein probates Mittel, um diesen Tätern das Leben schwer zu machen, ist ein Anrufbeantworter. Nutzen Sie die Technik und rufen Sie später Ihre "richtigen Angehörigen" unter den Ihnen bekannten Telefonnummern zurück!

