POL-LIP: Detmold - Gartenmöbel entwendet

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 23.20 Uhr brachen unbekannte Täter an einem Gartenhaus in der Stettiner Straße das Vorhängeschloss auf und entwendeten 9 graue Klappgartenstühle aus Aluminium. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sie bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

