Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Ortsschilder entwendet++Einbruch in Wohnhaus++Junger Mann mit Pkw verunfallt++

Rotenburg(W.) (ots)

Ortsschilder entwendet

Ebersdorf/Elm. In der Nacht zu Sonntag wurden in Ebersdorf 7 gelbe Ortsschilder entwendet. Ebenso wurden in Elm 3 Ortstafeln von Unbekannt gestohlen. Die Schilder wurden aus den Rahmen geschraubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761/99450 auf.

Einbruch in Wohnhaus

Jeddingen. Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag wurde in ein Wohnhaus in Jeddingen eingebrochen. Nach Aufhebeln einer Tür wurden aus dem Gebäude Zigaretten, Kaffee und ein Wandtresor entwendet und der Tatort wieder verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/9470 entgegen.

Junger Mann mit Pkw verunfallt

Vorwerk. Am Montagnachmittag befuhr ein 23-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Tarmstedt mit seinem Pkw VW die Kreisstraße von Buchholz in Richtung Wilstedt. In der Gemarkung Vorwerk kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 8000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Rolf Meyer

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell