Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Göllsdorf)Grundschule beschmiert 24.-26.01.2020

Göllsdorf (ots)

Mehrere Schmierereien sind am Montagmorgen zum Schulbeginn an der Grundschule am Dissenhorn entdeckt worden. Unbekannte hatten die Graffities vermutlich am letzten Wochenende im Eingangsbereich dort hingemalt. Die Polizei Rottweil hat derzeit noch Erkenntnisse zu möglichen Tätern. Wie hoch der Schaden ist, muss erst noch ermittelt werden.

