POL-KN: (Orsingen-Nenzingen) Falschfahrer auf der A 98 26.01.2020

Orsingen-Nenzingen (ots)

Von mehreren Verkehrsteilnehmern wurde am gestrigen Sonntag gegen 23.00 Uhr ein Falschfahrer auf der A 98 zwischen Stockach-Ost und Stockach-West gemeldet, der in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs war. Nach Angaben von Zeugen habe der unbekannte Fahrer eines weißen VW-Busses kurz nach der Krebsbachtalbrücke auf dem Standstreifen gewendet und anschließend seine Fahrt in Richtung Überlingen fortgesetzt. Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

