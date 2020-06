Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Pkw aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Festplatz - (jb) Unbekannte brachen am Samstag einen auf dem Festplatz geparkten VW Lupo auf. Die Täter entwendeten nicht nur das Autoradio, sondern öffneten auch die Motorhaube und bauten Motorteile aus, die sie mitnahmen. Tatzeit muss laut dem Geschädigten in der Zeit von 12.00 Uhr bis 20.05 Uhr gewesen sein. Man kann aufgrund der Uhrzeit davon auszugehen, dass die Täter durch Zeugen bei ihrer Handlung beobachtet wurden, diese die Handlungen der Täter jedoch nicht als Straftat erkannten. Personen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

