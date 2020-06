Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstähle

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.06.2020; 10:30 Uhr und 22:00 Uhr

Am Mittwochvormittag, den 17.06.2020, wurde in einem Discounter in der Beverstraße eine bislang noch unbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie sie ein Paket Wurstwaren im Wert von 1,39 Euro entwenden wollte. Daraufhin angesprochen ergriff der Mann schlagartig zu Fuß die Flucht. Hierbei ließ er seine Jacke im Markt zurück. Einen weiteren Diebstahl einer Flasche Rum im Wert von 7,29 Euro beging ein 51jähriger Einbecker in einem weiteren Lebensmittelgeschäft am Hubeweg kurz vor Ladenschluss. Die Polizei in Einbeck leitete in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Mögliche Zeugen, die Angaben zu der erstgenannten Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell