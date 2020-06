Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter entwenden Crossmotorrad aus Hinterhof

Hildesheim (ots)

Alfeld - (nen) Unbekannte Täter haben am Freitag, den 19.06.2020, in der Zeit von 14:30 bis 15:30 Uhr, ein weißes Crossmotorrad der Firma Beta entwendet. Das Motorrad befand sich im Hinterhof eines Wohnhauses in der Winzenburger Straße in Alfeld und wurde dort vermutlich in ein Transportfahrzeug verladen. Wer im Tatzeitraum eine relevante Beobachtung gemacht hat, nimmt bitte Kontakt mit der Polizei in Alfeld auf.

