POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim Straftat zum Nachteil älterer Menschen; Betrüger erbeuten hohe Geldsumme

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE-(kri)-In den letzten Monaten sollen zwei Männer von einem 75-jährigen Senior aus Lamspringe unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen sechsstelligen Geldbetrag erbeutet haben.

Nach bisherigen Ermittlungsstand sollen die zwei Tatverdächtigen im Alter von 20 und 30 Jahren bereits im letzten Jahr Kontakt zu dem Lamspringer aufgenommen und sich als Brüder ausgeben haben. Der Geschädigte sei bei verschiedenen Haushaltsarbeiten, wie zum Beispiel Gartenarbeiten, unterstützt worden, wodurch ein Vertrauensverhältnis entstanden sei. Ein Tatverdächtiger habe im Laufe der Zeit berichtet, ein Hotel in Serbien geerbt zu haben und für Renovierungsarbeiten Bargeld zu benötigen. Für diese und weitere, angeblich anfallende Kosten, habe der Senior mehrfach hohe Geldbeträge an die jungen Männer übergeben.

Den Ermittlern des Fachkommissariats 3 gelang es, nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen, die Tatverdächtigen zu ermitteln. Am gestrigen Tag, 18.06.2020, fanden Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnungen der Täter in Bockenem und Lamspringe statt. Die Polizeibeamten fanden diverse Beweismittel und Bargeld.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Presseauskünfte werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

