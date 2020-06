Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestürzter Zweiradfahrer - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der kommunalen Entlastungsstraße, zwischen der Kreuzung Griesbergstraße und dem TEC-Center, zum Sturz eines Zweiradfahrers. Der 76jährige Bad Salzdetfurther befuhr die o. g. Örtlichkeit in Rtg. Bodenburg, als es aus ungeklärter Ursache zum Sturz kam. Der 76jährige fuhr mit seiner "Simson" dabei in Rtg. Bodenburg. Mehrere Verkehrsteilnehmer kamen dem Bad Salzdetfurther sofort zur Hilfe und übernahmen seine Betreuung bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes. Das Unfallgeschehen hatte jedoch niemand der anwesenden Personen beobachtet. Der 76jähige Mann hatte selber keine Erinnerung an das Unfallgeschehen. Daher sucht die Polizei nun mögliche Zeugen.

Der Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Die ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzdetfurth übernahmen das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Am Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

