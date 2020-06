Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt (Fre.)

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) Am 17.06.2020, 23:15 Uhr, war ein 26-Jähriger mit seinem Fahrrad stark alkoholisiert am Fahrbahnrand in der Giesener Straße von Beamten der Polizei angetroffen worden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,6 Promille. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Eine ca. 40-50 Jahre alte männliche Person, unterwegs mit einem Hund, soll den Vorfall beobachtet haben und wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell