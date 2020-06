Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vesuchter Einbruch in Wettbüro

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th). In der Nacht vom 20. auf den 21.06.2020, gegen 01:00 Uhr, versuchte ein bisher noch unbekannter Mann in die Räumlichkeiten eines Wettbüro in der Bahnhofsallee 11, Hildesheim, einzudringen. Zeugen beobachteten, wie der Mann zunächst gegen eine Scheibe trat. Als diese dadurch nicht zerbrach, schmiss er die Scheibe schließlich mit einem Gullydeckel ein. Was der Mann nicht wusste, hinter der Scheibe befand sich lediglich eine Auslage von der aus man nicht in die Räumlichkeiten des Wettbüro gelangen kann. Der Mann konnte sich schließlich vor dem Eintreffen der Polizei entfernen. Er wurde als dunkel bekleidet mit einer kräftigen Statur beschrieben. Hinweise dazu nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-9390 entgegen.

