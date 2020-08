Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Versuchter Rollerdiebstahl

Lippe (ots)

(LW) Im Tatzeitraum vom 23.08. bis zum 27.08.2020, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Kerkerdreh" einen an einem Wohnhaus abgestellten Roller der Marke Piaggio. Offensichtlich versuchten die Täter, dass Fahrzeug kurzzuschließen und zu starten. Als dies nicht gelang, ließen sie den Roller an der Weidenstraße am Fahrbahnrand zurück. Durch die Aufbruch- und Manipulationsversuche wurde das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

