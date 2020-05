Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Telefonbetrüger

Nieder-Olm (ots)

Mittwoch, 13.05.2020, 13:20 Uhr

Am Mittwochmittag wird eine Dame aus Nieder-Olm durch einen Mann angerufen, der sich "Nowak" nennt und vorgibt bei der Bundesversicherungsanstalt tätig zu sein. Er wolle die Angerufene vor Gefahren schützen, speziell vor Gefahren für ihre Daten. Er nennt zum Abgleich den korrekten Namen und die korrekte Adresse. Anschließend nennt er die Kontonummer der Dame, die jedoch falsch ist. Das stellt die Frau fest, nennt jedoch nicht ihre richtige Kontonummer. Sie wird zu einem anderen Mann verbunden, legt nun auf. Woher haben Betrüger diese Daten? Viele Bürger, vor allem ältere, stehen mit ihrem Namen und der Adresse im Telefonbuch. Eine weitere Möglichkeit an Personendaten zu gelangen stellen Gewinnspiele o.ä. dar. Diese Daten werden gehandelt, auch unter Kriminellen. Auch anhand der Vornamen ist es für die Täter schon gut möglich, eine Vorauswahl treffen zu können. Zielgerichtet werden ältere Menschen angerufen. Wir warnen vor solchen Anrufen. Nennen Sie niemals persönlichen Daten und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, das ist nicht unhöflich, sondern in dieser Situation geboten, und rufen Sie im Zweifel einen nahen Angehörigen oder Nachbarn zu sich bzw. bei der Polizei an, um sich zu besprechen. Für uns sind diese Meldungen sehr wichtig. Die für Ihre Adresse zuständige Polizeidienststelle können Sie für sich oder einen Angehörigen unter folgendem Link sehen https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Notieren oder speichern Sie sich die telefonische Erreichbarkeit. Sind Sie in der angesprochenen Situation zu aufgeregt oder haben die Nummer der Polizeidienststelle gerade nicht verfügbar, scheuen Sie sich nicht über die 110 anzurufen. Melden Sie sich bitte auch, wenn es zu einem Schaden kam. Viele wollen keine Anzeige erstatten oder Angehörige nicht in Kenntnis setzen, da sie sich schämen. Dafür besteht kein Grund. Jeder kann Opfer dieser Kriminalität werden. Melden Sie sich, wir helfen Ihnen.

