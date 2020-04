Polizei Düsseldorf

POL-D: Unfall in Heerdt - Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn - 44-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. April 2020, 11 Uhr

Bei der Kollision mit einem Straßenbahnzug der Linie U76 heute Vormittag in Heerdt wurde ein 44-jähriger Radfahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer zur Unfallzeit auf der Hansaalle in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Schiessstraße kam es aus bislang unbekannten Gründen zur Berührung mit der von hinten herannahenden Straßenbahn (ebenfalls in Richtung Innenstadt). Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur Spurensicherung war das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei vor Ort.

