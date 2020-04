Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Unterbilk - 27-jähriger Beschuldigter in Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Ostersonntag, 12. April 2020, 5 Uhr

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags befindet sich seit gestern Nachmittag (Ostermontag) ein 27-jähriger Deutscher aus Düsseldorf in Untersuchungshaft. Er soll am frühen Sonntagmorgen in seiner eigenen Wohnung seinen 20-jährigen Bekannten durch mehrere Messerschnitte- und Stiche nicht unerheblich verletzt haben. Das Opfer konnte sich selbst befreien und kontaktierte später die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte am Sonntagnachmittag in Gerresheim angetroffen und festgenommen werden. Seit gestern (Ostermontag) befindet er sich in der JVA.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es nach Beziehungsstreitigkeiten zu der Auseinandersetzung zwischen den Beiden. Als der 20-jährige die Wohnung seines Bekannten an der Bilker Allee verlassen wollte, bedrängte ihn der Tatverdächtige zunächst und griff ihn anschließend mit Messern an. Hierbei erlitt der 20-Jährige Verletzungen. Das Opfer flüchtete auf die Straße und sprach später in der Nähe des Hauptbahnhofs Polizisten an. Daraufhin wurden die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die anschließenden Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme des bis dahin flüchtigen Beschuldigten.

