Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Verkehrsunfallflucht; Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Hochdorf: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 17:10 Uhr und 22:40 Uhr wurde in der Mörikestraße in Hochdorf-Eberdingen ein dort abgestellter VW Tiguan beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich ein grau lackiertes Fahrzeug. Der verursachte Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0 erreichbar. (sh)

Eberdingen-Hochdorf: Gartenhütte abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 15:35 Uhr eine Gartenhütte in der Straße "Am Pfaffenwald" in Eberdingen-Hochdorf in Brand. Nachdem es zunächst zu einer Rauchentwicklung kam, konnten kurze Zeit später Flammen aus der Gartenhütte kommend beobachtet werden. In der Folge brannte die Gartenhütte und eine Hecke ab. Eine benachbarte Gartenhütte wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Höhe der Sachschäden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr Eberdingen hat jetzt der Polizeiposten Schwieberdingen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sh)

