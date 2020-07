Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Ehningen gesucht; Verkehrsunfallflucht in Böblingen; Gewahrsamnahme in Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Unfallzeugen gesucht

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 07:25 Uhr in der Hildrizhauser Straße in Ehingen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 65-jährige VW-Lenkerin auf der Hildrizhauser Straße stadtauswärts unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Kreisstraße 1077 musste sie zunächst bei "Rot" hinter zwei wartenden Pkw anhalten. Da sich links von ihr keine Fahrzeuge befanden, wollte sie dorthin wechseln und sich anschließend neben den beiden wartenden Autos einordnen. Hierbei stieß sie mit einer nachfolgenden 62-jährigen Radfahrerin zusammen, die im weiteren Verlauf nach links in die vorgelagerte Schlossstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 62-Jährige leichte Verletzungen und der Wagen der 65-jährigen Frau wurde beschädigt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.

Böblingen: Unfallflucht im Kreuzungsbereich

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Sindelfinger Straße / Stadtgrabenstraße in Böblingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf der Sindelfinger Straße war zur angegebenen Zeit ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer unterwegs und fuhr in die Kreuzung zur Stadtgrabenstraße ein. Als der 31-jährige Autofahrer den Kreuzungsbereich noch nicht komplett verlassen hatte, soll ein nachfolgender, bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Beifahrerseite des Mercedes gestreift haben. Anschließend kümmerte sich der Unbekannte nicht um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro und fuhr geradeaus auf der Turmstraße davon. Am Steuer soll ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann gesessen haben, der möglicherweise mit einem silbernen Mercedes-Benz C-Klasse, mutmaßlich Esslinger Zulassung (ES), unterwegs war. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Weil im Schönbuch: 30-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mit einem aggressiven 30-Jährigen hatten es Polizeibeamte am Dienstagabend in der Straße "Schulsteige" in Weil im Schönbuch zu tun. Gegen 22:10 Uhr hielt sich der Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, im Bereich eines Wohnhauses auf und torkelte dort auf die Straße. Aufgrund dessen, dass sich der betrunkene Mann kaum auf den Beinen halten konnte und zeitweise auch auf dem Boden lag, alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei. Hinzugerufene Polizeibeamte wollten den Mann schließlich in Gewahrsam nehmen. Dies war im Zuge der Gesamtumstände notwendig. Als der 30-Jährige für den Transport geschlossen werden sollte, drohte der Betrunkene Widerstandshandlungen gegenüber den Beamten an und nahm eine Kampfhaltung mit geballten Fäusten ein. Letztendlich gelang es den Einsatzkräften den Querulanten zu schließen und in ein Krankenhaus zur Haftfähigkeitsprüfung zu bringen. Während des Transports versuchte er den Fahrer des Streifenwagens zu treten. Diesen Angriff konnte seine Kollegin zum Glück abwenden und die Beine des 30-Jährigen fixieren. Unterdessen äußerte der alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten diverse Beleidigungen. Nach Prüfung der Haftfähigkeit war der 30-Jährige bis Mittwoch / 03:00 Uhr in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen untergebracht. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte (Versuch) und Beleidigung rechnen.



