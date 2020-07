Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Radfahrtrainings der Kreisverkehrswachten gemeinsam mit der Polizei - jetzt auch in den Sommerferien

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte seit den Schulschließungen im März bis zum Schuljahresende keine praktische Radfahrausbildung in den Grundschulen stattfinden.

Die Kreisverkehrswachten Böblingen, Ludwigsburg und Vaihingen/Enz reagierten darauf in Kooperation mit der Polizei Ludwigsburg mit der Veranstaltung einer wochenlangen Serie von speziellen Radfahrtrainings. Dabei konnten die Kinder die wichtigsten Grundlagen für eine selbstständige und sichere Teilnahme am Straßenverkehr üben.

Aufgrund der großen Nachfrage und des durchweg positiven Feedbacks der Kinder und Eltern haben sich die Kreisverkehrswachten entschlossen, dieses Programm in einem leicht angepassten Konzept in den Sommerferien fortzusetzen.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führt die zweistündigen Radtrainings durch. Dabei werden natürlich die Regeln der CoronaVO bzw. CoronaVO Sportstätten beachtet.

Im Zeitraum von 03.08.2020 bis 11.09.2020 wird an verschiedenen Wochentagen entweder von 09:30 bis11:30 oder von 13:30 bis 15:30 Uhr in Kleingruppen mit maximal zehn Kindern trainiert. Dies immer wechselnd auf den Übungsplätzen in Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Böblingen und Sindelfingen.

Das Training steht allen Kindern der Klassenstufen 4 und 5 offen.

Alle notwendigen Informationen zur Anmeldung inklusive einer Liste mit Terminen haben die Eltern über die jeweilige Schule erhalten.

