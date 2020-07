Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrerin übersehen; Jugendliche überraschen Einbrecher

Ludwigsburg

Sindelfingen: Radfahrerin übersehen

Nachdem eine 77-jährige VW-Lenkerin eine 30-jährige Radfahrerin vermutlich übersehen hatte, kam es am Montag gegen 20:55 Uhr im Kreuzungsbereich der Seestraße und Stiftstraße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall. Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad die Stiftstraße aus Richtung Ziegelstraße entlang und wollte die Seestraße überqueren. Ihr entgegen kam die 77-Jährige mit ihrem VW, welche im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung nach links in die Seestraße abbiegen wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro. Der Schaden am Fahrrad wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. (sh)

Sindelfingen: Jugendliche überraschen Einbrecher

Zwei 15-Jährige haben am Dienstag gegen 1:15 Uhr einen Einbrecher in ihrer Wohnung in der Rechbergstraße in Sindelfingen überrascht. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über einen Balkon Zugang zu der Erdgeschosswohnung und begab sich im weiteren Verlauf in den Flur und stahl aus einem Schlüsselkasten einen Fahrzeugschlüssel. Zu diesem Zeitpunkt bemerkten die beiden Jugendlichen die Anwesenheit des Täters und konnten ihn von ihrem Zimmerfenster aus beobachten, wie er sich auf dem Balkon zusammenkauerte um nicht entdeckt zu werden. Als die beiden 15-jährigen eine Erziehungsberechtigte verständigten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter soll lange dunkle Haare und blaue Augen gehabt haben. Er wäre mit einem Kapuzenpullover und insgesamt dunkel bekleidet gewesen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen. (sh)

