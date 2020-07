POL-LB: Schwieberdingen: 16-Jähriger ohne Führerschein aber mit Drogen unterwegs; Möglingen: Unfallflucht in der Wagnerstraße; Remseck am Neckar: E-Bikes gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Schwieberdingen: 16-Jähriger ohne Führerschein aber mit Drogen unterwegs; Möglingen: Unfallflucht in der Wagnerstraße; Remseck am Neckar: E-Bikes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: 16-Jähriger ohne Führerschein aber mit Drogen unterwegs

Ohne Helm und ohne gültiges Versicherungskennzeichen war am Montag kurz nach 22.00 Uhr ein Rollerfahrer in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen unterwegs, der hierdurch die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz auf sich zog. Bei der anschließenden Kontrolle des 16-jährigen Fahrers und seiner gleichaltrigen Sozia, die sich mit einem Helm schützte, stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellten die Polizisten Anzeichen dafür fest, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Er wurde durchsucht. Hierbei fanden die Beamten eine Kleinstmenge Cannabis. Im Helmfach des Rollers befanden sich außerdem verschreibungspflichtige Schmerztabletten und ein nicht zugelassenes Potenzmittel. Das Betäubungsmittel und die Arzneien wurden beschlagnahmt. Der 16-Jährige führte freiwillig einen Betäubungsmittel-Vortest durch, der positiv verlief. Im Anschluss musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem auf eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittel - und gegen das Arzneimittelgesetz gefasst machen.

Möglingen: Unfallflucht in der Wagnerstraße

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr einen Unfall in der Wagnerstraße in Möglingen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Ford, der in der Wagnerstraße kurz vor der Überführung der Landesstraße 1140 abgestellt war. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Remseck am Neckar-Aldingen: E-Bikes gestohlen

Zwei E-Bikes im Wert von rund 5.000 Euro stahlen noch unbekannte Täter am Montag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Neckarkanalstraße in Aldingen. Die beiden Fahrräder befanden sich in einem verschlossenen Abstellraum vor einem Wohnhaus. Die Diebe knackten das Vorhängeschloss und ließen die beiden E-Bikes der Marke Haibike mitgehen. Beide Fahrräder sind schwarz-weiß-cyan-farben. Es handelt sich um ein Sduro HardSeven 5.5 und ein Sduro HardNine 5.5. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07146/28082-0 mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

