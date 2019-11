Polizei Dortmund

POL-DO: Kind am Bahnhof von Flasche getroffen und lebensgefährlich verletzt, Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots)

03.11.19, 20:00 Uhr Kamen-Bahnhof Kind am Bahnhof von Flasche getroffen und lebensgefährlich verletzt, Tatverdächtiger ermittelt Lfd. Nr.: 1276

Wie mit der Meldung 1272 gemeldet, wurde am 01.11.19 ein zweijähriges Kind am Bahnhof in Kamen von einer Flasche getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Im Zuge von Zeugenbefragungen konnte ein 31-jähriger Mann als Tatverdächtiger aus dem Zug ermittelt werden. Dieser Mann wurde nach einer Vernehmung entlassen.

Weitere Ermittlungsergebnisse werden erst im Laufe des 04.11.19 mitgeteilt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Leitstelle der Polizei Dortmund

Telefon: 0231 / 132 8340

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell