Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruchsversuch über ein Firmendach; Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Einbruchsversuch über ein Firmendach

Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 16.30 Uhr und Montag 07.45 Uhr einen Einbruchsversuch in eine Firma in der Hermann-Dreher-Straße in Gerlingen beobachtet haben. Bislang unbekannte Täter gelangten von einem benachbarten Firmengelände auf das Dach des Betriebs. Dann lösten sie mehrere Dachplatten, um so in das Innere des Gebäudes vordringen zu können. Mutmaßlich da die Unbekannten jedoch zunächst auf eine Zwischendecke stießen, machten sie sich aus dem Staub, ohne das Innere der Firma betreten zu haben. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag gegen 23.00 Uhr in der Bergstraße in Korntal verübte. Der Besitzer eines VW wurde aufgrund eines Knall aufmerksam und ging hierauf vor das Wohnhaus, wo sein PKW stand. Er konnte jedoch nur noch einen Schaden feststellen, der mutmaßlich entstand, als der Unbekannte rangierte und hierbei gegen den VW stieß. Von dem Fahrzeuglenker fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

