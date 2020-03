Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sparschweine entwendet

Bocholt (ots)

Zwei Sparschweine und Bargeld haben Unbekannte in den vergangenen Tagen aus einem Friseursalon in Bocholt gestohlen. Die Täter waren in die Räume an der Adenauerallee gewaltsam eingedrungen: Sie hatten ein Fenster aufgehebelt. Abgespielt hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 07.50 Uhr. Die ermittelnde Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

