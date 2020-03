Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versicherungskennzeichen nicht erneuert

Stadtlohn (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Montag in zwei Fällen in Stadtlohn die Fahrt mit einem Motorroller gefunden. Im ersten Fall hatten Polizeibeamte gegen 07.50 Uhr einen 17-Jährigen kontrolliert. An seinem Fahrzeug hatte sich lediglich das seit Ende Februar nicht mehr gültige grüne Versicherungskennzeichen befunden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Die gleichen Konsequenzen kamen auf eine 16-jährige Stadtlohnerin zu, die die Beamten gegen 15.20 Uhr ebenfalls auf der Burgstraße anhielten: Auch ihr Motorroller hatte noch das grüne Kennzeichen.

Die Polizei nimmt diese beiden Fällen zum Anlass und weist darauf hin, dass mit dem 1. März ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Wer ein entsprechendes Fahrzeug fährt, sollte seine Versicherung deshalb rechtzeitig aktualisiert haben - und über ein schwarzes Versicherungskennzeichen verfügen, das nun gültig ist. Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell hohe Sachschäden oder Personenschäden entstehen.

Unter anderem folgende Fahrzeuge benötigen ein Versicherungskennzeichen:

- Mofas (25 km/h) und Mopeds bis maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

- E-Roller mit Betriebserlaubnis und maximal 45 km/h Höchstgeschwindigkeit.

- Elektrofahrräder mit Tretunterstützung bei Geschwindigkeiten über 25 km/h oder tretunabhängiger Motorunterstützung bis maximal 45 km/h.

- Quads und Trikes mit einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und einem Hubraum von maximal 50 Kubikzentimetern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell