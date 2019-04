Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ## Polen-Böller in der Feldmark gefunden - Polizei sucht Zeugen ##

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Polen-Böller in der Feldmark gefunden - Polizei sucht Zeugen

## Karte des Fundortes in der digitalen Pressemappe ##

Visselhövede/Riepholm. Bei der Visselhöveder Polizei ist in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Fundsache abgegeben worden. Eine Passantin hatte in einem Waldstück am Riepholmer Weg, der Verbindungsstraße zwischen Delventhal und Ottingen, einen Sack mit Knallkörpern gefunden. Die Fundstelle habe sich etwa fünf Meter vom Weg entfernt im Wald befunden. Bei der Polizei stellte sich heraus, dass es sich um eine größere Menge sogenannter Polen-Böller gehandelt hat. Möglicherweise wurden die Knallkörper bei zurückliegenden Straftaten im Visselhöveder Bereich verwendet. Deshalb bitten die Beamten vor allem Zeugen, denen in dem bezeichneten Bereich am Riepholmer Weg etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, unter Telefon 04262/959830 oder unter 04261/9470 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell