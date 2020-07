Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Reizstoff-Attacke aufgeklärt

Ludwigsburg (ots)

Am Vormittag des 29. Juni 2020 hatte eine Reizstoff-Attacke auf einen 31-jährigen Paketdienstfahrer zu einem polizeilichen Großaufgebot sowie den Einsatz eines Polizeihubschraubers in und rund um die Borsigstraße in Bietigheim-Bissingen geführt (wir berichteten am selben Tag). Zwischenzeitlich konnte ein 43 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich nun reumütig zeigte.

Ein 46 Jahre alter Zeuge gab in den Tagen nach der Tat einen Hinweis auf einen 43 Jahre alten Mann. Weitere Ermittlungen und Recherchen erhärteten den Tatverdacht gegen ihn, so dass in der zweiten Juli-Woche ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung vollstreckt werden konnte. Ein Tierabwehrgerät, das eine pistolenähnliche Form hat, konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Es dürfte sich hierbei um die Tatwaffe handeln. Das Gerät wurde sichergestellt. Der 43-Jährige gab die Tat gegenüber dem Ermittler beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu und bedauerte sein Handeln. Darüber hinaus habe er die Wirkung des erlaubnisfreien Tierabwehrgeräts unterschätzt. Nun wird er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

