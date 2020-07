Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 08:40 Uhr in der Hermann-Kurz-Straße in Sindelfingen-Maichingen ereignete. Zum Unfallzeitpunkt war ein 40-jähriger Peugeot-Lenker auf der Sindelfinger Straße in Richtung eines Wendeplatzes unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich zur Hermann-Kurz-Straße einfuhr, missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 81-jährigen Ford-Lenker, der geradeaus in Richtung Talstraße fahren wollte. Nachdem es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen war, wurde der Peugeot auf einen Bürgersteig und wieder zurück auf die Sindelfinger Straße geschoben. Hierbei streifte er noch einen Renault, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Unterdessen wurde der Ford über die Kreuzung und schlussendlich auf die Gegenfahrbahn der Hermann-Kurz-Straße geschleudert. Beide Fahrer sowie eine 78-jährige Ford-Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Peugeot und der Ford waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

