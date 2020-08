Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruch in Hotel

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag bemerkte ein Zeuge an einem Hotelbetrieb an der Burgstraße eine offenstehende Tür und verständigte die Polizei. Bei genauerer Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Tür gewaltsam aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft hatten. Zu eventuellem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Feststellungen im Bereich des Hotels gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

