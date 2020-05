Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Geldbeutel entwendet, Einbruch & Brände

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Im Finkenweg wurde zwischen Montag und Dienstagmittag ein VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Geldbeutel entwendet

Eine 80-Jährige ließ am Dienstagvormittag nach ihrem Einkauf gegen 11.15 Uhr in einem Discounter in der Stuttgarter Straße versehentlich ihren Geldbeutel auf einer Ablage nahe der Kassen liegen. Als sie ihr Missgeschick bemerkte und kurze Zeit später zurückkehrte, war der Geldbeutel weg. Hinweise auf den Dieb erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720.

Waiblingen: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Bekleidungsgeschäft in der Alten Winnender Steige ein. Im Laden brachen sie die Registrierkasse auf und entwendeten aus dieser mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße 1847 zwischen Hertmannsweiler und Winnenden. Ein 78 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Winnenden entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 51-jährige VW-Fahrerin bremste, da sie nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte. Der Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwaikheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 6 Uhr und 6:30 Uhr in der Straße Klingwiesen einen Bauzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen hat es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Sattelzug gehandelt, der Fahrer soll ca. 170 cm groß und 50-55 Jahre alt sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sowie rund 28.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr am Kreisverkehr Winnender Straße / Kreisstraße 1898. Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der K 1898 in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei fuhr er, vermutlich infolge eines medizinischen Problems, auf den vor ihm fahrenden Opel einer 22-jährigen Frau auf. Ob der Mercedes-Fahrer beim Verkehrsunfall selbst verletzt wurde, ist bislang unklar. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Urbach: Brand in einer Scheune

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag erneut in Richtung Wellingshof ausrücken. Gegen 14:30 Uhr wurden zunächst Glutnester des tags zuvor abgebrannten Hauses gelöscht. Kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut in Richtung Wellingshof gerufen, dieses Mal kam es zum Brand im Bereich des Dachstuhles einer Scheune. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass ein Ausbrennen der Scheune verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Besitzer der Scheune, der zunächst selbst versucht hatte, den Brand zu löschen, wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Es wird davon ausgegangen, dass Funkenflug ursächlich für den Brand in der Scheune gewesen sein dürfte.

Backnang: Stromverteilerkasten in Brand gesetzt

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagvormittag ein Stromverteilerkasten eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Brand gesetzt. Nach bisherigem Kenntnisstand legte der Täter eine Atemschutzmaske in den Stromverteilerkasten und zündete diese an der Maskenschnur an, sodass das Feuer in das Innere des Kastens gelangte. Dieser wurde hierdurch beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Auenwald-Oberbrüden: Essen auf Herd vergessen

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr in der Straße Im Stiegel einen Feuerwehreinsatz aus. Eine 57 Jahre alte Frau hatte beim Verlassen ihrer Wohnung vergessen, den Herd abzustellen, woraufhin das auf dem Herd befindliche Essen zu Rauchen begann. Der Rauchmelder schlug an, weshalb die Rettungskräfte informiert wurden. Bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Auenwald, die mit drei Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort kam, wurde die Wohnung von Polizeibeamten betreten und das Essen vom Herd genommen. Es entstand kein Schaden und niemand wurde verletzt.

