Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Kind angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ging ein 12-jähriges Mädchen aus Lage auf dem Gehweg der Breitenheider Straße in Richtung Landwehrstraße. Etwa in Höhe der Einmündung der Grabenstraße fuhr ein Pkw so nah an ihr vorbei, dass sie von dem rechten Außenspiegel am Arm getroffen und leicht verletzt wurde. Der Pkw, dessen rechter Spiegel bei der Kollision abklappte, entfernte sich vom Unfallort, ohne dass der Fahrzeugführer sich um das Kind kümmerte. Bei dem Pkw soll es sich um ein rotes Fahrzeug in der Form eines "Caddys" mit einem Kennzeichen aus Lippe gehandelt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Führer / -in machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

