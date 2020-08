Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit Rollstuhl

Hattingen (ots)

Am Samstag verunfallte, gegen 10:00 Uhr, ein 64-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Rollstuhl auf dem Leinpfad. Er befuhr den Leinpfad mit seinem Elektrorollstuhl in Richtung Niederwenigern und geriet im Bereich des Steinpfades aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab, stürzte mit seinem Fahrzeug den Hang herunter und drohte in die Ruhr zu fallen. Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann zuvor retten. Der 64-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

