Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin

Schwelm (ots)

Am Sonntag kam auf der Beyenburger Straße zu einem Alleinunfall, bei dem sich eine Motorradfahrerin schwer verletzte. Eine 23-jährige Dortmunderin fuhr mit ihrem Kraftrad auf der Beyenburger Straße in Richtung Wupperstraße. Sie wollte dabei in die Linkskurve einfahren und verlor ohne äußere Einwirkung die Kontrolle über ihr Krad. Das Fahrzeug rutsche ca. 20 Meter über die Fahrbahn und blieb vor der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

