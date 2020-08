Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Sachbeschädigungen an Pkw

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Samstag beschädigte ein Unbekannter insgesamt drei Außenspiegel von geparkten Pkw. An der Scharlicker Straße wurden an einem geparkten Alfa Romeo und einem Smart jeweils der rechte Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Auch an der Kastanienstraße ließ sich der Täter an einem geparkten Honda aus und trat auch hier den Außenspiegel ab. Ein Anwohner der Scharlicker Straße gab an, dass er gegen 02:00 Uhr, die Stimmen mehrerer Personen wahrgenommen habe und gehört habe, dass einer der Personen gegen ein Straßenschild geschlagen habe. Hinweise auf die Personen liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

