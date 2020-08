Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Hallenbad

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Samstag versuchten Unbekannte in das Hallenbad in der Mittelstraße einzubrechen. Mit mehreren Hebelversuchen versuchten sie die Tür des Notausgangs an der Herzogstraße aufzubrechen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

