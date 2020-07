Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 91-jährige Vermisste tot aufgefunden

Eich (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2020 wurde die 91-jährige Bewohnerin des Altenpflegezentrums in Eich durch dieses als vermisst gemeldet. Nach intensiven Suchmaßnahmen in und um Eich konnte die Vermisste letztlich in einem in der Nähe des Altenpflegezentrums befindlichen, nicht abgeernteten Getreidefeld durch den Polizeihubschrauber aufgefunden werden. Von den Rettungskräften vor Ort konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen über die genauen Umstände dauern an.

