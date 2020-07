Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand von Getreidefeldern

Worms (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22:35 Uhr kam es in Worms- Herrnsheim zum Brand mehrerer, abgeernteter Felder. Insgesamt können drei Brandherde festgestellt werden. Diese verteilen sich in dem Bereich zwischen Hessenweg, Fahrweg, L425 sowie Herrnsheimer Klauern Der Flächenbrand wurde durch die Berufsfeuerwehr Worms, die freiwillige Feuerwehr Worms- Herrnsheim sowie die freiwillige Feuerwehr Worms- Abendheim gelöscht.

Etwas später, gegen 22:55 Uhr kam es zwischen Worms-Wiesoppenheim und Worms-Weinsheim zu einem Flächenbrand eines Getreidefeldes. Das Feuer, welches sich auf einem ca. 300x50 m großen, abgeernteten Getreidefeld und einem ca. 5x1 m großen Stück eines noch nicht abgeernteten Getreidefeldes ausbreitete, wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Hinweise auf einen Verursacher bestehen derzeit noch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell