Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Terrassenmöbel von Lokal zerstört

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich Unbekannte an dem Außenmobiliar eines Ladenlokals zu schaffen. Das Lokal befindet sich innerhalb des Parkbereichs am Ennepebogen. Die Stühle und Tische sind nach Ladenschluss mit einem Stahlseil und Schloss gesichert. Die Stahlseile wurden von den Tätern demontiert und insgesamt vier Stühlen wurden beschädigt. Vier Betonplatten eines Standfußes eines Sonnenschirms wurden zerbrochen und ein Spannteil herausgebrochen. Auf dem Boden ließen die Täter Glasscherben von Flaschen zurück. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell